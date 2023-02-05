ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с РФ

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолет авиакомпании «Georgian Airways» в аэропорту Внуково

Спикер службы внешних связей ЕС Петер Стано обратился к властям Грузии с призывом о соблюдении авиационных санкций против России. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза также попросил Тбилиси сохранять бдительность в сфере любых возможных попыток обхода санкционных рестрикций, передает Netgazeti. Возможность возобновления прямых перелетов из РФ в Грузию ранее поприветствовал глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации... Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции,— сообщил Стано.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются и в 2022 году ВВП этой страны вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией. Она также призвала правительство изучить вопрос «притока российских граждан» и «позаботиться о репутации страны». Обращение опубликовано на сайте президента страны.