Президент Грузии высказалась против возобновления авиасообщения с Россией

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией. Она также призвала правительство изучить вопрос «притока российских граждан» и «позаботиться о репутации страны». Обращение опубликовано на сайте президента страны.

Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! <...> Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин, — говорится в заявлении Зурабишвили.

Она также призвала обдумать нормативные акты о правах россиян на работу, о регистрации ими бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ.

Кроме того, правительству следует позаботиться о репутации страны, ответив на обвинения в обходе санкций через Грузию, отметила Зурабишвили. Общественность должна ощущать, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются, объяснила президент.

Накануне глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии приветствуют возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией. Он пояснил, что решение данного вопроса в первую очередь облегчит жизнь грузинам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются и в 2022 году ВВП этой страны вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.

В первый раз авиационное сообщение между Россией и Грузией было прервано в октябре 2006 года из-за скандала с российскими офицерами. Затем в 2008 — из-за вооруженного конфликта. В 2019 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сообщение можно будет возобновить после «возвращения ситуации в Грузии в нерусофобское русло».