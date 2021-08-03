Экс-премьер Украины усомнился в интеллекте Зеленского

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров резко раскритиковал действующего президента страны Владимира Зеленского. В частности, он усомнился в интеллектуальных способностях главы государства и его команды. Своё заявление бывший украинский чиновник сделал в эфире телеканала NewsOne.

Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины, — заявил Азаров.

Он также отметил отсутствие политической элиты в стране. В качестве примера он привёл судей и прокуроров, преследующих — по мнению Азарова, незаконно — руководителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <...> Это страшно для системы правосудия, — заявил Азаров.

Ранее Николай Азаров подсчитал сроки возможной войны между РФ и Украиной. По его мнению, таковая продлилась бы не больше недели.