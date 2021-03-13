Экс-премьер Украины назвал источник богатства Порошенко

https://static.news.ru/photo/bd595bf4-8404-11eb-be4a-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что экс-глава государства Пётр Порошенко хранит дома наличные в сумме $45 млн.

Отмечается, что в пересчёте на гривны — это полмиллиарда, а по объёму деньги займут несколько грузовых машин.

Почему он их хранит дома в таких объёмах? Видимо, пришлось ему задекларировать, которые ему заносили за принятие каких-то решений. Он их взял и задекларировал. Это вершина айсберга, — отметил Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Порошенко — «отъявленнейший мародёр», который наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет и грабил свою страну.

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