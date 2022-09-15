Экс-премьер Италии Конте не поддержал поставки оружия Украине

Фото: Antonio Masiello/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянская политическая партия «Движение пяти звезд» выступила против очередных поставок оружия Украине, заявил лидер политического объединения Джузеппе Конте. В эфире радиостанции Radio 24 он отметил, что Киев более не нуждается в военной поддержке после того, как Италия направила четвертую партию вооружения властям страны. Помимо этого, Конте указал на поставки оружия со стороны США и Великобритании, которых, по его мнению, вполне достаточно.

Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после четвертой партии, направленной Италией, которая, кстати, поставила совсем немного, лишь несколько бронемашин. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией, — заявил политик.

Конте добавил, что на текущий момент существует необходимость появления партнера внутри «евро-атлантического альянса», который смог бы решить конфликт между Россией и Украиной с помощью мирных переговоров. Глава «Движения» уверен, что с такой ролью вполне могла бы справиться Италия. По его мнению, если Запад откажется решать данную ситуацию дипломатией, то все закончится ростом числа невинных жертв, разрушением городов или ядерным ударом.

В противном случае, вне зависимости от чередующихся военных удач, вырастет число невинных жертв, разрушенных городов, опасность ядерного инцидента, и военная эскалация не заставит себя долго ждать, — добавил экс-премьер.

Ранее сообщалось, что высказывание немецкого канцлера Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружения вывело из себя Белый дом. Из-за этого Вашингтон поставил под сомнение лояльность Шольца по отношению к Киеву.