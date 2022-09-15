Шольц взбесил Вашингтон Die Welt: Шольц заявлением о поставках оружия Киеву вывел из себя Вашингтон

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Высказывание немецкого канцлера Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружения вывело из себя Белый дом, сообщает Die Welt. По информации газеты, Берлин в течение долгого времени прикрывался историями о поставках оружия в эквивалентном объеме с США. В статье отмечается, что Вашингтон поставил под сомнение лояльность Шольца по отношению к Киеву.

Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США, — сказано в тексте статьи.

Журналисты отметили, что Германия согласилась передать Киеву тяжелое вооружение и РСЗО исключительно под гнетом США.

4 сентября Шольц заявил, что страна не будет поставлять Киеву оружие без координации cо своими союзниками. Он добавил, что Германия наряду с Великобританией и США предоставляют Киеву реактивные системы залпового огня. При этом страна сотрудничает с Нидерландами в поставках гаубиц. Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин поставил Украине оружия и военного оборудования на сумму €686 миллионов.

В августе Шольц сказал о том, что Германия поставляет Киеву достаточно много оружия. Политик также указал на эффективность поставляемого вооружения.