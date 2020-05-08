Число заразившихся коронавирусом выросло в Италии до 218 268

https://static.news.ru/photo/53a34482-9219-11ea-b03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии с начала пандемии достигло 218 268. От заболевания, вызванного COVID-19 умерли 30 395 человек. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты страны.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 1083, погибли за сутки 194 человека. Всего с начала пандемии в Италии излечились более 103 тыс. человек — на 4 тыс. больше, чем днём ранее, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим возместят часть затрат на перелёт и проживание. Однако это будет лишь внутренний туризм. Для граждан других государств Италия останется закрытой до конца года.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.