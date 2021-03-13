Британские власти ждут новую волну коронавируса осенью

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Великобританию ждёт новая волна коронавируса осенью, считает руководитель британского Национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд.

У меня нет сомнений, что осенью мы увидим новую волну инфекций, — сказал он в эфире телеканала BBC.

При этом спрогнозировать очередное распространение COVID-19 можно только после определения эффективности вакцин в защите от коронавируса, считает он.

Мы должны признать, что речь идёт о вирусе, который никуда не уйдёт, — отметил Даймонд.

Накануне стал известно, что Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует в ближайшем будущем удвоить темпы вакцинации от коронавируса. Аналитики считают, что процесс вакцинации в стране может быть успешно завершён на два месяца раньше планируемого срока.

Сейчас в стране вакцинированы 23,3 млн человек — 35% всех жителей Великобритании и 44% граждан старше 16 лет.

В стране действует строгая очерёдность вакцинации населения: сначала прививку получили люди старше 80 лет, потом — старше 70 лет. Сейчас на получение вакцины могут записаться граждане старше 55 лет, а до 4 апреля планируется пригласить на прививку всех жителей старше 40 лет. Кроме того, вне очереди защиту могут получить врачи, люди с хроническими заболеваниями, социальные работники и сотрудники домов престарелых.

Сейчас британцам ставят прививки произведённой в стране вакциной от компании AstraZeneca, а также американо-германским препаратом от Pfizer и BioNTech, писал NEWS.ru.