Боррель заявил о росте репрессий в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/275d4c70-74ee-11eb-a406-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

В Белоруссии растут репрессии в отношении оппозиционеров и защитников прав человека. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Накануне встречи глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 22 февраля, в Брюсселе Боррель заявил, что вопрос Белоруссии будет на повестке обсуждения. Изначально министры не собирались поднимать эту тему, однако она внесена в повестку по инициативе Борреля.

Репрессии в Белоруссии нарастают, происходит запугивание граждан. Нам необходимо обсудить возможный ответ Евросоюза, — сообщил Боррель.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.