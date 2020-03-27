https://static.news.ru/photo/1c7d85c0-702d-11ea-b084-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом нового типа (COVID-19) в пятницу 13 марта 2020 года. По словам литератора, у него «форма средней тяжести» заболевания. Он добавил, что вместе с ним недуг перенесла его жена. Акунин сравнил COVID-19 с «паршивым затяжным гриппом» с высокой температурой.

Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь её парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим «днём сурка» я наслаждался дней десять, — сообщил публицист на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Акунин добавил, что во время болезни «лежал дома, слушал аудиокниги» и опасался проблем с дыханием.

На одиннадцатый день, наконец, появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ, — резюмировал писатель.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна доставили в берлинскую больницу, где у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. По словам источников, музыкант обратился к врачам из-за высокой температуры. У него обнаружили воспаление лёгких. Угрозы для жизни Линдеманна нет. Сейчас он находится на карантине в отделение интенсивной терапии одной из клиник.