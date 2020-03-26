Борис Акунин Борис Акунин Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российский писатель Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, заразился коронавирусом.

О болезни автор рассказал в Facebook. Он отметил, что подробности о своём состоянии он раскроет позже, когда ему станет лучше.

Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем, — подчеркнул писатель.

Как писал NEWS.ru, российский певец Лев Лещенко мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу.

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