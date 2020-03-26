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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рекомендовал не включать станцию метро Санкт-Петербурга «Площадь Ленина» в перечень объектов культурного наследия. Специалисты КГИОП не нашли у станции исторической и архитектурной ценности.

Об этом сообщают «Невские новости». Аналогичная рекомендация выдана в отношении здания Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова. Комиссия КГИОП установила, что вестибюль и подземные помещения станции «Площадь...