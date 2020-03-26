Российский писатель Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, заразился коронавирусом.
О болезни автор
Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем, — подчеркнул писатель.
Как писал NEWS.ru, российский певец Лев Лещенко мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу.
Добавьте наши новости в избранные источники