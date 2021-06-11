Более 20 тысяч чехов заразились коронавирусом после прививки

https://static.news.ru/photo/d9286ad2-caa9-11eb-af4c-96000091f725_660.jpg Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 20 тысяч жителей Чехии получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции и после этого заразились COVID-19. Об этом сообщили представители Института медицинской информации и статистики республики.

У большей части заразившихся после получения одной дозы сыворотки болезнь не представляет опасности для здоровья. Более того, недуг у них протекает без симптомов.

Гарантию не заразиться коронавирусом получают те, кто прошёл полный цикл вакцинации двумя дозами препарата против вируса, — подчеркнули в Институте.

В Чехии проживает 10,702 млн граждан. К сегодняшнему дню прививки сделали 4 335 379 жителям. Полный цикл двумя дозами препарата прошли 1 905 150 человек. В стране используют препараты компании Pfizer, её партнёра в ФРГ BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее стало известно, что следователи в Генуе расследуют смерть 18-летней итальянки, которая скончалась после прививки от коронавирусной инфекции. Ей сделали укол препаратом AstraZeneca.

Девушке стало плохо после получения первой дозы вакцины. Ей сделали две операции, но она скончалась. Следователи считают произошедшее непреднамеренным убийством. Другая итальянка, получившая первый укол AstraZeneca из той же партии препарата, была госпитализирована.