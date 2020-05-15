Граждане Украины смогут потребовать деньги «за боль и сожаление»

https://static.news.ru/photo/3acf9aea-a7e6-11ea-827a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцам могут разрешить требовать компенсацию ущерба «за боль и сожаление». Законопроект с такой нормой зарегистрировала в Верховной раде группа депутатов.

Авторами документа выступили 14 парламентариев, большинство из которых — представители президентской фракции «Слуга народа», передаёт ТАСС.

Как сообщает агентство, текст проекта закона пока отсутствует в открытом доступе. Известно лишь, что он «передан на рассмотрение руководства» Рады, после чего его обсудят в шести профильных комитетах. Главным из них определён комитет по вопросам правовой политики.

Украинское издание «Страна» отмечает , что из-за нестандартной формулировки названия трудно понять, в чём именно заключается инициатива депутатов. С учётом того, что рассматривать законопроект будут комитеты по правовой политике, а также по вопросам соцполитики и по вопросам защиты прав ветеранов, можно предположить, что речь идёт о возмещении морального ущерба.