Граждане Украины смогут потребовать деньги «за боль и сожаление»

Украинцам могут разрешить требовать компенсацию ущерба «за боль и сожаление». Законопроект с такой нормой зарегистрировала в Верховной раде группа депутатов.
Авторами документа выступили 14 парламентариев, большинство из которых — представители президентской фракции «Слуга народа», передаёт ТАСС.
Как сообщает агентство, текст проекта закона пока отсутствует в открытом доступе. Известно лишь, что он «передан на рассмотрение руководства» Рады, после чего его обсудят в шести профильных комитетах. Главным из них определён комитет по вопросам правовой политики.
Украинское издание «Страна» отмечает, что из-за нестандартной формулировки названия трудно понять, в чём именно заключается инициатива депутатов. С учётом того, что рассматривать законопроект будут комитеты по правовой политике, а также по вопросам соцполитики и по вопросам защиты прав ветеранов, можно предположить, что речь идёт о возмещении морального ущерба.
Ранее NEWS.ru писал, что глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал неприемлемыми для Украины условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе. Политик считает, что достичь компромисса с МВФ вряд ли удастся, поэтому даже «жёсткие переговоры» могут не привести к успеху.