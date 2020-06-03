Условия МВФ в Раде назвали неприемлемыми для Украины

https://static.news.ru/photo/f20e346a-a614-11ea-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия Международного валютного фонда (МВФ) по новой кредитной программе являются неприемлемыми для Украины. По его словам, первый транш помощи Киев может получить уже на следующей неделе.

А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом, — отметил нардеп в эфире телеканала «Украина 24».

Арахамия считает, что достичь компромисса с МВФ украинской стороне вряд ли удастся и даже «жёсткие переговоры» могут не привести к успеху.

Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры, — сказал нардеп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина и МВФ 21 мая на рабочем уровне договорились о резервном кредите на 18 месяцев. Он даст Киеву доступ к 3,6 млрд SDR, что эквивалентно $5 млрд. Глава группы переговорщиков от МВФ Иванна Владкова-Голлар пояснила, что новый SBA нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19.