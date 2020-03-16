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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказался от слушаний до 1 мая. Причиной такого решения стало распространение коронавируса.

В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая арбитрам и сторонам рекомендуется проводить слушания посредством видеоконференции или отменять их. Если такие меры невозможны или нецелесообразны, слушания должны быть отложены до мая...