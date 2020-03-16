Неизвестный пилот из Австрии оставил сообщение в небе для всего мира. Своим полётом он вывел надпись, которую зафиксировал сервис Flightradar24.
Оставайтесь дома, — говорится в сообщении.
A pilot just left this message to the world— Flightradar24 (@flightradar24)
#StayHome https://t.co/oCkFp13TgT pic.twitter.com/EVb8bXwpJZ March 16, 2020
Ранее NEWS.ru писал об итальянском фермере и художнике Дарио Гамбарине, который с помощью трактора нарисовал на поле картину. Он посвятил её пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен