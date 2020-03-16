Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Неизвестный пилот из Австрии оставил сообщение в небе для всего мира. Своим полётом он вывел надпись, которую зафиксировал сервис Flightradar24. 

Оставайтесь дома, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал об итальянском фермере и художнике Дарио Гамбарине, который с помощью трактора нарисовал на поле картину. Он посвятил её пандемии коронавируса.

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