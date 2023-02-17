«Московия украла бренд»: Арестович назвал украинцев русскими Арестович: украинцы на самом деле русские, а Москва присвоила себе название Русь

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Украинцы на самом деле русские, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. При этом он обвинил Москву в том, что она присвоила себе название Русь.

Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле... Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы, — сказал он.

Ранее Арестович заявил, что ненависть к русскому языку и поддержка принципа «русский язык — язык агрессора» являются признаками психического отклонения. Он отметил, что возложение коллективной вины на носителей какой-либо культуры также является показателем проблем с психикой.

28 июля 2022 года впервые отмечался День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в 2021 году и отмечается в День Крещения Руси (на Украине этот день переименован в День Крещения Киевской Руси — Украины).

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина таким образом приватизировала День Крещения Руси и подобных «инициатив» следует ожидать от нее и дальше. Он предположил, что в дальнейшем Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине, «потому что остальное — это не украинское».