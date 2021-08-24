Лавров поиронизировал над «приватизацией» Киевом Дня Крещения Руси

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина приватизировала День Крещения Руси, и ожидает от неё и дальше подобных «инициатив». Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Украина, наверное, ещё не раз обрадует нас своими решениями. На днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси, — цитирует она Лаврова.

Глава МИД добавил, что не удивится, если господин президент Украины Владимир Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине, «потому что остальное — это не украинское».

На Украине православные христиане 28 июля празднуют День Крещения Киевской Руси. Президент Украины в своём поздравлении украинцев с этой датой, заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — её родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство».

Ранее Зеленский на киевском форуме «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма.

В свою очередь Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.