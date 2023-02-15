Арестович назвал ненависть к русскому языку психическим отклонением

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Ненависть к русскому языку и поддержка принципа «русский язык — язык агрессора» являются признаками психического отклонения, написал в Telegram экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В своей записи он отметил, что возложение коллективной вины на носителей какой-либо культуры также является показателем проблем с психикой.

Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака — есть неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющаяся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства, — написал он.

Помимо этого, Арестович указал, что «наличие хотя бы одного носителя» русского языка, благосклонно настроенного к Украине и ее культуре, автоматически отвергает связь «между использованием русского языка и агрессивностью». По его словам, таких носителей миллионы.

Экс-вице-премьер Украины Геннадий Зубко ранее сообщил, что в одном из старейших вузов страны, Киево-Могилянской академии, запретили разговаривать по-русски. Он подчеркнул, что запрет касается именно личного общения, поскольку преподавание на русском языке не ведется в вузе уже давно.

Закон «Об обеспечении украинского языка как государственного» Верховная рада приняла 25 апреля 2019 года. Документ предполагает широкое использование национального языка во всех сферах жизни. Нарушение закона карается административным взысканием в виде штрафа в размере 3400 гривен ($92).