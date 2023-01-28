В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке В основанной в 1615 году Киево-Могилянской академии запретили разговаривать по-русски

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В одном из старейших вузов Украины, Киево-Могилянской академии, запретили разговаривать по-русски. Об этом сообщил член наблюдательного совета учебного заведения, экс-вице-премьер страны Геннадий Зубко. Он подчеркнул, что запрет касается именно личного общения, поскольку преподавание на русском языке не ведется в вузе уже давно.

В стенах Национального университета «Киево-Могилянская академия» использовать язык государства-агрессора — русский — запрещено, — написал Зубко в своей соцсети.

По его словам, данная норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка «Могилянки». Они были утверждены 27 января во время очередной сессии академической конференции заведения.

Киево-Могилянская академия — украинский национальный университет, основан в 1615 году и является одним из старейших в стране. Там преподают гуманитарные, экономические, социальные науки, естественные науки. право. Также имеется факультет информатики, действует бизнес-школа.

Закон «Об обеспечении украинского языка как государственного» Верховная рада приняла 25 апреля 2019 года. Документ предполагает широкое использование национального языка во всех сферах жизни. Нарушение закона карается административным взысканием в виде штрафа в размере 3400 гривен ($92).

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о включении борьбы с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики в Основы государственной культурной политики. Новым пунктом дополнен раздел о мерах языковой политики.

В свою очередь правительство внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке. Запрет касается использования русского языка как государственного. Проект закона предусматривает контроль за «соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».