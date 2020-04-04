13 человек скончались от коронавируса в шотландском доме престарелых

В шотландском городе Глазго в доме престарелых Burlington Care Home от коронавируса в течение семи дней скончались 13 человек.
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Можем заверить наших жителей и их семьи в том, что мы вкладываем все наши ресурсы и энергию в поддержку и защиту всех в наших домах, — заявил представитель управляющей компании Four Seasons Health Care.
Ранее NEWS.ru писал о том, что королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).
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