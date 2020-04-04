13 человек скончались от коронавируса в шотландском доме престарелых

https://static.news.ru/photo/df50fddc-7679-11ea-9951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В шотландском городе Глазго в доме престарелых Burlington Care Home от коронавируса в течение семи дней скончались 13 человек.

Об этом сообщает издание Scottish Sun, ссылаясь на информированные источники. По его данным, причиной смерти всех пациентов стал коронавирус, хотя не у всех он был диагностирован. При этом отмечается, что во всех случаях у умерших были ещё другие заболевания.

Можем заверить наших жителей и их семьи в том, что мы вкладываем все наши ресурсы и энергию в поддержку и защиту всех в наших домах, — заявил представитель управляющей компании Four Seasons Health Care.

Ранее NEWS.ru писал о том, что королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).