Возле жилого дома в Москве провалился грунт

https://static.news.ru/photo/89aae902-b534-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 4ertanovo/vk.com

На юге Москвы недалеко от жилого дома 23 июня провалился грунт. Об этом журналистам сообщили представители столичных экстренных служб.

Отмечается, что земля провалилась на территории района Чертаново Южное. Это произошло неподалёку от дома № 9а по улице Газопровод. Как сообщили в экстренных службах, площадь обвала достигла девяти квадратных метров.

Вблизи дома № 9а на улице Газопровод (район Чертаново Южное) произошёл провал грунта. В результате ЧП никто не пострадал, — передаёт сообщение РИА Новости.

Провал грунта также не привёл к повреждениям какой-либо техники. Специалисты соответствующих служб уже вызваны на место происшествия. В настоящее время причины произошедшего уточняются.

20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». В результате обрушившихся на город ливней были затоплены дороги, тротуары и подземные переходы. Движение автотранспорта на некоторых магистралях было парализовано.

Как передавал NEWS.ru, на следующий день после проливных дождей на юге Москвы под трамвайными путями произошёл обвал грунта. По имеющимся данным, ЧП произошло рядом с домом № 21 по 4-му Рощинскому проезду.