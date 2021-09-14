Студент в Хабаровске пригрозил взорвать здание университета

Студент угрожает взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске. Полиция выехала на место, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно РЕН ТВ, учащийся грозит, что устроит взрыв в здании университета на улице Серышева. Администрация учебного заведения сообщила, что молодой человек страдает психическими расстройствами.

Большую часть студентов из здания эвакуировали. Но остался ли там кто-нибудь ещё, неизвестно. Перед университетом на улице собралась толпа студентов. Обстоятельства произошедшего выясняются. В соцсетях публикуют фото с места событий.

Ранее Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве детей и учителей в казанской гимназии, заявил, что мотивом его преступления была ненависть. «Когда наблюдатели беседовали с ним, он заявил следующее: „Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл“», — рассказали в ОНК. По словам правозащитников, стрелок не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, которая была проведена в НИИ им. Сербского. Врачи признали его невменяемым.