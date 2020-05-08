Пациентка к коронавирусом сбежала из московской больницы

Женщина сбежала из московской Городской клинической больницы имени Дегтярёва. У неё был подтверждён диагноз COVID-19.
Пациентке 59 лет,
Инцидент произошёл 7 мая.
Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии в стране зафиксировали десятки случаев, когда пациенты с COVID-19 самовольно оставляли больницы. В конце апреля в Тольятти осудили заражённого вирусом жителя, который трижды сбегал с карантина. 5 мая из подмосковного госпиталя также убежал мужчина с подтверждённым COVID-19.
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