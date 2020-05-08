Пациентка к коронавирусом сбежала из московской больницы

https://static.news.ru/photo/8e842ac0-913e-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина сбежала из московской Городской клинической больницы имени Дегтярёва. У неё был подтверждён диагноз COVID-19.

Пациентке 59 лет, передаёт телеканал «360» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Силовикам об этом сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Инцидент произошёл 7 мая.

Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии в стране зафиксировали десятки случаев, когда пациенты с COVID-19 самовольно оставляли больницы. В конце апреля в Тольятти осудили заражённого вирусом жителя, который трижды сбегал с карантина. 5 мая из подмосковного госпиталя также убежал мужчина с подтверждённым COVID-19.