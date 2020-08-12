Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве

https://static.news.ru/photo/dac7d93c-dcce-11ea-8d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalan/wikipedia.com

Шесть офицеров Йемена ворвались в посольство республики в Москве. Таким образом они хотели вернуться в родную страну, куда они не могли попасть из-за пандемии коронавируса.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказал источник. По его словам, солдаты окончили курсы в военной академии, однако дипломаты отказались возвращать их на родину.

Сегодня вечером [12 августа] в правоохранительные органы поступила информация, что в здание посольства Йемена по адресу: 2-й Неопалимовский переулок, 6, где расположено посольство Йеменской республики, ворвались шестеро офицеров вооружённых сил этой страны, — поделился собеседник журналистов.

Он отметил, что в настоящий момент нет информации о том, что происходит в здании дипмиссии. Оперативные службы получили всю информацию.

По информации источника ТАСС, у посольства собралось 20 человек, шестеро из них попытались прорваться в здание. Он сообщил, что нарушителей доставили в полицию и планируют составить на них административные протоколы.

В настоящий момент обстановка у здания спокойная.

Ранее NEWS.ru писал, что в Йемене 24 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за пандемии коронавируса. Система здравоохранения этой страны не сможет существовать без поддержки ООН, заявили официальные представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).