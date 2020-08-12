Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве

Шесть офицеров Йемена ворвались в посольство республики в Москве. Таким образом они хотели вернуться в родную страну, куда они не могли попасть из-за пандемии коронавируса.
Об этом журналистам «Интерфакса»
Сегодня вечером [12 августа] в правоохранительные органы поступила информация, что в здание посольства Йемена по адресу: 2-й Неопалимовский переулок, 6, где расположено посольство Йеменской республики, ворвались шестеро офицеров вооружённых сил этой страны, — поделился собеседник журналистов.
Он отметил, что в настоящий момент нет информации о том, что происходит в здании дипмиссии. Оперативные службы получили всю информацию.
По информации источника ТАСС, у посольства
В настоящий момент обстановка у здания спокойная.
Ранее NEWS.ru писал, что в Йемене 24 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за пандемии коронавируса. Система здравоохранения этой страны не сможет существовать без поддержки ООН, заявили официальные представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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