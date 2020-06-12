ООН: система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса

https://static.news.ru/photo/f06d271a-aca4-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Wail al-Qubaty/ТАСС

В Йемене 24 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за пандемии коронавируса. Система здравоохранения этой страны не сможет существовать без поддержки ООН, заявили официальные представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Мы встревожены отчаянной ситуацией в Йемене, где система здравоохранения находится на грани коллапса, и опасаемся, что бесчисленное множество жизней будет потеряно не только в результате COVID-19, но и из-за малярии, холеры, лихорадки денге и других заболеваний, — подчеркнул официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

По его словам, медицинские учреждения уже не принимают людей с COVID-19 из-за нехватки коек и лекарств. Кроме того, жители Йемена уже в июле могут остаться без чистой воды. Дело в том, что 30 из 41 программы ООН в стране будет закрыто в ближайшие недели, если не будет их финансирования.

В свою очередь официальный представитель Детского Фонда ООН Марикси Меркадо отметила, что недостаток финансирования скажется и на программах ЮНИСЕФ по борьбе с COVID-19. Сейчас им удалось собрать 5 миллионов из требуемых 53 миллионов, передаёт РИА Новости.

Согласно официальным данным, в Йемене более 500 человек заразились COVID-19. Однако многие эксперты утверждают, что в стране намного больше больных, но они не обращаются за медицинской помощью.

Ранее NEWS.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш прогнозирует опасность продовольственной катастрофы из-за пандемии коронавируса. Он призвал мировое сообщество принять срочные меры.