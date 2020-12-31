Человек упал на пути на «салатовой» ветке московского метро

https://static.news.ru/photo/7e8c6576-4d07-11eb-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Поезда Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами. Причиной стало падение человека на пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там попросили пассажиров проявлять осторожность и соблюдать правила пользования метро.

«Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник сообщил , что инцидент произошёл в 16:40 на станции «Бутырская». Мужчина упал на пути до прибытия поезда, его спасли. Для извлечения человека отключали напряжение на контактном рельсе на 20 минут, что привело к остановке движения поездов.

В настоящий момент нормальное функционирование транспортной системы восстановлено.

30 декабря дептранс сообщил, что человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд. Инцидент произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Он не получил серьёзных травм, писал NEWS.ru. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказался на рельсах по своей воле.

Машиниста премировали за спасение человека. Чудом избежавшему гибели москвичу грозит штраф до миллиона рублей.