https://static.news.ru/photo/beb50418-477d-11ea-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала Украину в споре с Россией об импорте железнодорожного оборудования.

По данным РИА Новости, ВТО пересмотрела вердикт панели арбитров, по двум пунктам встав на сторону Украины и отклонив доводы России.

Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ, — заявили в Минэкономразвитии России, подчеркнув, что они удовлетворены решением апелляционного суда ВТО.

В ведомстве отметили, что резкое снижение импорта украинской железнодорожной продукции стало следствием экономических причин и не связано с действием российских госорганов, как утверждала Украина.

Украина обратилась с иском против России в ВТО в октябре 2015 года. Киев утверждал, что поставки вагонов, стрелочных переводов и подвижного состава из Украины намеренно ограничивались Россией. В июле 2018 года третейская группа согласилась с позицией России. В ВТО решили, что снижение объемов не связано с ограничениями со стороны России, а вызвано другими причинами.

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст Украины планирует подать «один-два иска» в международные суды.