Авдеевку могут восстановить, это решат на федеральном уровне, заявил на неделе глава ДНР Денис Пушилин. Но помимо домов нужно восстанавливать объекты соцсферы и предприятия, на которых могли бы работать горожане. NEWS.ru рассказывает, сколько будет стоить возродить город и откуда власти возьмут на это деньги.
Что известно о планах по восстановлению Авдеевки
Решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном и региональном уровнях с учетом оценки специалистов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.
«С учетом того, что Авдеевка — это пригород Донецка, конечно же, она будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», — сказал Пушилин. По его словам, в населенном пункте разрушено большинство зданий, а тех, которые можно отремонтировать, не так много. «Тем не менее я из Авдеевки выехал с определенным оптимизмом. Мы понимаем, что делать дальше», — подчеркнул глава ДНР, рассказывая о своей поездке в город 24 февраля.
Он добавил, что с водой, отоплением и электричеством в Авдеевке «ситуация давно была нарушена». Кроме того, предстоит серьезная работа по разминированию и разбору завалов.
Коммунальные службы уже начали первичную оценку возможностей восстановления электроснабжения и связи в городе. При этом к работе с населением в Авдеевке начинают привлекать волонтеров, которые получили опыт подобной деятельности ранее.
Известно, что местным жителям взамен утраченной недвижимости предложат другое жилье или компенсацию по примеру Мариуполя.
Как Авдеевка оказалась взята под контроль
Бои за Авдеевку продолжались более девяти лет. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Отсюда украинские боевики обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты. Летом 2014 года украинская армия вытеснила ополчение ДНР из города и начала возводить укрепрайон. Зимой 2017-го ополченцы приступили к штурму города, но он не увенчался успехом из-за фортификационных сооружений.
В ночь на 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из Авдеевки и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил такое решение риском оказаться в окружении.
Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии города под контроль. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку. В городе осталось порядка 200 мирных жителей.
Сколько будет стоить восстановить Авдеевку
В числе городов, которые больше всех пострадали от боевых действий, оказался Мариуполь. На его восстановление потребуется более 176 млрд рублей, говорил в октябре 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как минимум в 29,5 млрд рублей в СК оценили восстановление Северодонецка.
На восстановление Рубежного, в котором проживало около 56 тыс. человек, по подсчетам СКР, потребуется порядка 17 млрд рублей. «Население Авдеевки составляло 32 тысячи. Соответственно, с учетом инфляционных процессов, на возрождение города потребуется не менее 12 млрд рублей», — предположил в беседе с NEWS.ru доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
По оценкам политолога РЭУ им. Г. В. Плеханова Артема Макаева, с учетом необходимости реконструкции социальной и коммунальной инфраструктуры, зданий и сооружений, разрушенных и поврежденных в ходе боевых действий, расходы на восстановление Авдеевки могут составить порядка 22–23 млрд рублей.
Впрочем, о точных цифрах говорить пока рано, признают эксперты. Стоимость работ еще предстоит оценить специальной комиссии из числа специалистов регионального и федерального уровня. «Все станет понятно при обследовании состояния жилого фонда, объектов социального назначения (медучреждений, школ, детских садов, энергетики, водоснабжения, библиотек, Домов культуры), коммуникаций и иной инфраструктуры, включая критически важные объекты», — перечисляет Белхароев.
Откуда возьмут деньги на восстановительные работы
Авдеевка территориально относится к ДНР, которая с 30 сентября 2022 года является субъектом Российской Федерации, поэтому восстановление города ляжет в первую очередь на федеральный центр, предполагает Белхароев. «Механизмы восстановления населенных пунктов на новых территориях уже отработаны и показали свою эффективность, при этом в этот процесс включены практически все субъекты нашей страны», — отмечает эксперт.
Финансировать восстановительные работы будут из федеральных и региональных источников, включая средства регионов, взявших шефство по восстановлению, продолжает Белхароев. На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что Авдеевка станет подшефной территорией его региона.
«Поскольку Авдеевка — наш [российский] город, есть возможность использовать средства резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», — отметил Белхароев.
Кроме того, в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет направлено 5 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие ЖКХ, в том числе для стабильного обеспечения граждан водой и теплом.
По мнению Макаева, деньги на восстановление Авдеевки могут идти через целевое финансирование из федерального бюджета РФ, опосредованное финансирование через бюджет ДНР, а также финансирование из средств государственных программ и фондов, заложенных для реализации национальных проектов.
При этом восстановление различных объектов инфраструктуры должно производиться в соответствии с различными расходными статьями, указывает собеседник NEWS.ru. «Данная модель уже была реализована в Мариуполе и доказала свою эффективность в деле частичного восстановления городских построек и налаживания коммуникаций», — резюмирует он.
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