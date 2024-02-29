Восстановление Авдеевки: сколько будет стоить России, кто оплатит

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обстановка в Авдеевке

Авдеевку могут восстановить, это решат на федеральном уровне, заявил на неделе глава ДНР Денис Пушилин. Но помимо домов нужно восстанавливать объекты соцсферы и предприятия, на которых могли бы работать горожане. NEWS.ru рассказывает, сколько будет стоить возродить город и откуда власти возьмут на это деньги.

Что известно о планах по восстановлению Авдеевки

Решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном и региональном уровнях с учетом оценки специалистов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

«С учетом того, что Авдеевка — это пригород Донецка, конечно же, она будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», — сказал Пушилин. По его словам, в населенном пункте разрушено большинство зданий, а тех, которые можно отремонтировать, не так много. «Тем не менее я из Авдеевки выехал с определенным оптимизмом. Мы понимаем, что делать дальше», — подчеркнул глава ДНР, рассказывая о своей поездке в город 24 февраля.

Он добавил, что с водой, отоплением и электричеством в Авдеевке «ситуация давно была нарушена». Кроме того, предстоит серьезная работа по разминированию и разбору завалов.

Коммунальные службы уже начали первичную оценку возможностей восстановления электроснабжения и связи в городе. При этом к работе с населением в Авдеевке начинают привлекать волонтеров, которые получили опыт подобной деятельности ранее.

Известно, что местным жителям взамен утраченной недвижимости предложат другое жилье или компенсацию по примеру Мариуполя.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вид на Авдеевку

Как Авдеевка оказалась взята под контроль

Бои за Авдеевку продолжались более девяти лет. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Отсюда украинские боевики обстреливали Донецк и близлежащие населенные пункты. Летом 2014 года украинская армия вытеснила ополчение ДНР из города и начала возводить укрепрайон. Зимой 2017-го ополченцы приступили к штурму города, но он не увенчался успехом из-за фортификационных сооружений.

В ночь на 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из Авдеевки и переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил такое решение риском оказаться в окружении.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии города под контроль. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку. В городе осталось порядка 200 мирных жителей.

Сколько будет стоить восстановить Авдеевку

В числе городов, которые больше всех пострадали от боевых действий, оказался Мариуполь. На его восстановление потребуется более 176 млрд рублей, говорил в октябре 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как минимум в 29,5 млрд рублей в СК оценили восстановление Северодонецка.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Мариуполь. Рабочие во время восстановительных работ на территории Донецкого академического областного драматического театра

На восстановление Рубежного, в котором проживало около 56 тыс. человек, по подсчетам СКР, потребуется порядка 17 млрд рублей. «Население Авдеевки составляло 32 тысячи. Соответственно, с учетом инфляционных процессов, на возрождение города потребуется не менее 12 млрд рублей», — предположил в беседе с NEWS.ru доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По оценкам политолога РЭУ им. Г. В. Плеханова Артема Макаева, с учетом необходимости реконструкции социальной и коммунальной инфраструктуры, зданий и сооружений, разрушенных и поврежденных в ходе боевых действий, расходы на восстановление Авдеевки могут составить порядка 22–23 млрд рублей.

Впрочем, о точных цифрах говорить пока рано, признают эксперты. Стоимость работ еще предстоит оценить специальной комиссии из числа специалистов регионального и федерального уровня. «Все станет понятно при обследовании состояния жилого фонда, объектов социального назначения (медучреждений, школ, детских садов, энергетики, водоснабжения, библиотек, Домов культуры), коммуникаций и иной инфраструктуры, включая критически важные объекты», — перечисляет Белхароев.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Обстановка в Авдеевке

Откуда возьмут деньги на восстановительные работы

Авдеевка территориально относится к ДНР, которая с 30 сентября 2022 года является субъектом Российской Федерации, поэтому восстановление города ляжет в первую очередь на федеральный центр, предполагает Белхароев. «Механизмы восстановления населенных пунктов на новых территориях уже отработаны и показали свою эффективность, при этом в этот процесс включены практически все субъекты нашей страны», — отмечает эксперт.

Финансировать восстановительные работы будут из федеральных и региональных источников, включая средства регионов, взявших шефство по восстановлению, продолжает Белхароев. На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что Авдеевка станет подшефной территорией его региона.

«Поскольку Авдеевка — наш [российский] город, есть возможность использовать средства резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», — отметил Белхароев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кроме того, в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет направлено 5 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие ЖКХ, в том числе для стабильного обеспечения граждан водой и теплом.

По мнению Макаева, деньги на восстановление Авдеевки могут идти через целевое финансирование из федерального бюджета РФ, опосредованное финансирование через бюджет ДНР, а также финансирование из средств государственных программ и фондов, заложенных для реализации национальных проектов.

При этом восстановление различных объектов инфраструктуры должно производиться в соответствии с различными расходными статьями, указывает собеседник NEWS.ru. «Данная модель уже была реализована в Мариуполе и доказала свою эффективность в деле частичного восстановления городских построек и налаживания коммуникаций», — резюмирует он.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Инфографика восстановления Авдеевки

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