Пушилин раскрыл главную опасность в Авдеевке Пушилин: Авдеевка еще не разминирована

Авдеевка еще не до конца разминирована, заявил в эфире Первого канала глава ДНР Денис Пушилин. Тем временем, по его словам, город полностью зачищен, а российские силы продвигаются дальше.

Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей, — сказал он.

Помимо этого, отметил он, остаются угрозы атаки с воздуха. Между тем в городе могут оставаться несколько сотен гражданских, подчеркнул он.

Ранее глава ДНР сообщил, что после потери Авдеевки ВСУ стали применять системы залпового огня HIMARS при обстрелах Донецка. По его словам, противник лишился способности достать до города артиллерией и поэтому использует дорогостоящее западное вооружение.

Что касается Авдеевки, то ее, считает Пушилин, будут восстанавливать. Однако окончательное решение о судьбе города будет приниматься на федеральном уровне после оценки специалистов. Он напомнил, что Авдеевка является пригородом Донецка и будет востребована. При этом он отметил, что в населенном пункте много разрушений и почти нет целых домов, которые можно отремонтировать.

В одном из таких домов семь дней прятался от обстрелов со стороны ВСУ военнослужащий украинской армии Дмитрий Дядчук. В Минобороны РФ рассказали, что солдат все это время сидел без еды и пил воду из пятилитровой бутылки, найденной в здании. Спустя неделю его обнаружили российские военные и взяли в плен.