Пушилин приехал в Авдеевку Пушилин посетил Авдеевку для оценки обстановки в городе

Фото: П/с Дениса Пушилина/ТАСС

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором сообщил, что прибыл в город с целью оценки гуманитарной и оперативной обстановки, а также для определения дальнейшего плана действий. Политик добавил, что расскажет подробнее о планах восстановления населенного пункта позднее.

Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много. Надо принимать решения, давать предварительную информацию, — сказал Пушилин.

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил. ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации Минобороны, составили более 1500 человек.

По оценке одного из военнослужащих подразделения добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Татарин, во взятой ВС РФ под контроль Авдеевке осталось порядка 200 мирных жителей. Татарин добавил, что оставшиеся мирные жители были рады приходу российских военных. По его словам, ВСУ притесняли и убивали нелояльных Киеву горожан.