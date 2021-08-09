В РЖД рассказали о строительстве частной дороги к Охотскому морю

Проект строительства частной железнодорожной линии от Эльгинского месторождения угля к Охотскому морю требует детальной проработки, его стоимость оценить пока что нельзя. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Алексей Шило. Его слова приводит ТАСС.

Замгендиректора уточнил , что для проекта необходимо провести изыскания и геологоразведку. О его стоимости пока говорить рано. По его словам, речь может идти о строительстве отдельной ветки либо строительстве в рамках дополнительного этапа развития Восточного полигона.

Нам дали время подготовить предварительные расчёты, — сказал замглавы РЖД.

Ранее компания российского бизнесмена Альберта Авдоляна «А-Проперти» заявила о желании за свой счёт построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря. Железная дорога Эльга — Чумикан протянется от Эльгинского месторождения (95% принадлежит «А-Проперти», ещё 5% у Ростеха) до Охотского моря и порта для экспорта угля.

Протяжённость путей составит примерно 500 км. По ним можно будет перевозить 30 млн тонн угля ежегодно. Размер возможных вложений в строительство не называется, но эксперты говорят о $2,5–3 млрд.