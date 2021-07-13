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Российская компания намерена построить новую ветку БАМа за свой счёт

00:57, 14 июля 2021
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Компания российского бизнесмена Альберта Авдоляна «А-Проперти» заявила о желании за свой счёт построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Анастасию Харитонову.

Агентство отмечает, что протяжённость путей составит примерно 500 км. По ним можно будет перевозить 30 млн тонн угля ежегодно. Размер возможных вложений в строительство не называется, но эксперты говорят о $2,5–3 млрд.

Железная дорога Эльга — Чумикан протянется от Эльгинского месторождения (95% принадлежит «А-Проперти», ещё 5% у Ростеха) до Охотского моря и порта для экспорта угля.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти должностных лиц, ответственных за задержку модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб). При этом не уточнялось, какие именно сроки были сорваны.

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