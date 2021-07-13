Российская компания намерена построить новую ветку БАМа за свой счёт

Компания российского бизнесмена Альберта Авдоляна «А-Проперти» заявила о желании за свой счёт построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Анастасию Харитонову.

Агентство отмечает , что протяжённость путей составит примерно 500 км. По ним можно будет перевозить 30 млн тонн угля ежегодно. Размер возможных вложений в строительство не называется, но эксперты говорят о $2,5–3 млрд.

Железная дорога Эльга — Чумикан протянется от Эльгинского месторождения (95% принадлежит «А-Проперти», ещё 5% у Ростеха) до Охотского моря и порта для экспорта угля.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти должностных лиц, ответственных за задержку модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб). При этом не уточнялось, какие именно сроки были сорваны.