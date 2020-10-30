В России будет остановлен рост цен на рынке жилья

https://static.news.ru/photo/a1063ccc-1aa2-11eb-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На рынке российской жилой недвижимости замечен рост цен, который будет остановлен. При этом предложений со стороны застройщиков становится всё больше. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Россия зовёт!».

Топ-менеджер кредитной организации подчеркнул, что банк активно развивает программу льготной ипотеки и является сторонником продления мер поддержки, связанных с пандемией. Костин напомнил, что ВТБ предоставляет ипотечные кредиты со ставкой 6,1% годовых.

При этом тут, конечно, перегрев тоже плох, потому что стоимость жилья, конечно, не должна расти, я думаю, сейчас правительство обратит на это внимание девелоперов. Я думаю, что рост цен на рынке жилья сейчас будет примерно остановлен и предложение тоже подрастёт, — сказал глава банка.

По словам Костина, увеличение спроса на ипотеку, как и связанный с ней рост строительства жилых домов, является драйвером для российской экономики. При этом глава банка отметил, что рост ипотечного кредитования и дешевизна таких кредитов привели к росту стоимости жилья.

Жильё, во-первых, долго в цене не росло, даже падало. Вторичный рынок точно упал, да и первичный не рос в рублёвом исчислении достаточно долго. Во-вторых, всё-таки этот лаг будет, но это временная мера, — пояснил Костин.

По мнению топ-менеджера, равновесие в итоге всё же будет достигнуто.

При этом, по итогам сентября 2020 года, доля просроченных ссуд на жильё в России снизилась впервые с июля 2019 года на 2,6%, до 39,2 тысячи кредитов. Такие данные привело одно из бюро кредитных историй. Также в сентябре впервые с апреля 2020 года сократился портфель «плохой» ипотеки — на 3,2%, до 103,7 миллиарда рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее Костин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о реструктуризации кредитов.