«Некуда девать газ»: эксперт объяснил, как РФ выдавливают с мирового рынка

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В начале года США, мировой лидер по поставкам сжиженного природного газа, приостановили выдачу разрешений на новые контракты по экспорту СПГ в Европу. Одновременно были введены жесточайшие западные санкции против российского проекта «Арктик СПГ 2», который мог бы конкурировать с американцами в этой сфере. Вопрос о том, будет ли Россия и дальше экспортировать газ, в том числе трубопроводный, и зачем нужно строить новые заводы по его сжижению, NEWS.ru обсудил с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности и экспертом Финансового университета при правительстве РФ Игорем Юшковым.

Как Россия продает трубопроводный газ в Узбекистан

— Запрет Джо Байдена продавать американский СПГ в Европу, угрозы Украины закрыть транзит российского газа, заявление главы Минэнерго Александра Новака о том, что Россия не будет вести переговоры на эту тему, — все это делается ради повышения цен на рынке или есть другие мотивы?

— Что касается запрета Байдена, то ряд СМИ указывали, что вводится запрет на поставки СПГ из США в те страны, которые не имеют договора о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки. Уже имеющихся контрактов это не касается. Однако реального подтверждения этих сообщений в официальных документах США нет.

Но есть официальное заявление Байдена, опубликованное на сайте Белого дома. В нем говорится о том, что президент вводит запрет на выдачу разрешений на строительство новых СПГ-заводов в США. Запрет не касается уже существующих предприятий, они и дальше могут экспортировать СПГ куда захотят и сколько захотят.

Запрет также не относится к строящимся заводам, так как они ранее уже получили все разрешения. Ограничения действуют только против тех проектов, которые только могли быть инициированы или заявлялись на словах компаниями. Такие проекты в основном намечались на запуск после 2030-го.

Все это никак не повлияет на текущий объем отгрузки США. Более того, американцы и дальше будут наращивать объемы экспорта СПГ.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Игорь Юшков

— Да и Украина, несмотря на угрозы, все же не закрыла транзит.

— Думаю, американцы будут выдавливать наш газ с европейского рынка. Не исключено, что после окончания отопительного сезона они еще раз надавят на Украину. И та вполне может перекрыть транзит, не дожидаясь окончания контрактных обязательств — конца 2024-го.

По идее, транзит не должен остановиться даже после окончания контракта. Дело в том, что Киев перешел на европейскую систему контрактования мощностей на транзит. То есть Украина обязалась устраивать аукционы, куда приходят те компании, которые хотят осуществлять транзит.

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В предыдущие годы были случаи, когда надо было прокачать газа больше, чем предполагал наш долгосрочный контракт (109,5 млн тонн в сутки). В таком случае «Газпром» приходил на эти аукционы и покупал мощности для дополнительного транзита.

— Вы хотите сказать, что гораздо опаснее, если против «Газпрома» введут санкции, которые не позволят ему участвовать в аукционах?

— Да, и такое вполне может случиться. Думаю, американцы все же додавят Киев на нечто подобное, поскольку через Украину проходит газ, который мы поставляем во всю центральную и западную часть Европы. Ведь через «Турецкий поток» голубое топливо доходит максимум до Венгрии, а все остальные страны — Германия, Чехия, Словакия, Франция и Италия — снабжаются через Украину.

— Если наш газ совсем перестанет идти в эти страны, куда мы его будем продавать? Трубу-то не развернуть...

— Да, в данном случае будут нужны либо заводы по сжижению, либо газопроводы на альтернативные рынки. Пока же в связи с сокращением поставок в Европу «Газпром» просто снизил добычу. Другими словами, в прежних объемах нам газ по большому счету девать некуда.

Правда, с ноября 2023-го начались продажи в Узбекистан, куда идет газопровод Средняя Азия — Центр. Он всегда работал по направлению из Центральной Азии в Россию, а дальше газ сливался в общий поток. Сейчас эта труба работает в реверсе — из России в Узбекистан. Но в этой стране объемы небольшие и цена явно ниже, чем в Европе.

Как продать и вывезти российский СПГ

— Как мировые экспортеры газа делят европейский рынок?

— Доля российского трубопроводного газа в общем импорте энергоносителей в ЕС сильно упала за последние годы (с 41% в 2021-м до около 8% в 2023 году). Доля СПГ в общем импорте газа Евросоюзом подскочила — с 20% до примерно 40%. Причем Россия стала одним из основных поставщиков, периодически занимая второе место после США.

Соединенные Штаты Америки остаются крупнейшим поставщиком СПГ на европейский рынок. Но с учетом газопроводных поставок первое место по транзиту газа в ЕС занимает Норвегия, обеспечивая 49% экспорта (эта страна предоставляет Европе почти половину всего используемого ею газа. — NEWS.ru).

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Россия выпускает около 10% мирового объема СПГ

На мировом рынке расклад по СПГ такой. Лидеры — США, Австралия и Катар. Россия выпускает около 10% мирового объема. У нас всего два завода — «Ямал СПГ» (в 2022-м выработал около 20 млн тонн) и «Сахалин-2» (около 11,5 млн тонн в год), а также по мелочи — 1,2 млн тонн — «Портовая СПГ» и «Криогаз Высоцк». Практически все идет на экспорт.

— России так и не получается увеличить долю СПГ в мире?

— Есть задел на несколько мегапроектов. Но из-за санкций, подрыва «Северных потоков» и перекройки мирового рынка дела с экспортом газа обстоят очень непросто. Например, строительство первых очередей мегакомплекса в Усть-Луге, завершение которого запланировано на 2026-й, кажется, может забуксовать.

— Остается под вопросом судьба одного из наиболее амбициозных проектов по производству сжиженного газа — «Арктик СПГ 2». После завершения строительства он должен производить около 20 млн тонн СПГ в год, хотя за весь 2023-й все заводы в РФ произвели чуть больше 32 млн тонн. Первая очередь «Арктик СПГ 2» уже введена в строй, но поставок пока не видно. Танкеров по-прежнему нет, а партнеры отказываются от участия в проекте из-за санкций, наложенных США в октябре и ноябре 2023-го... Есть ли здесь выход у России?

— Выпуск продукции начался еще в конце декабря, но ни в январе, ни до сих пор ни одной погрузки действительно не произошло из-за двух проблем.

Первая: кому продать, кто не побоится покупать российский СПГ? Дело в том, что любые финансовые контакты с «Арктик СПГ 2» запрещены американскими санкциями. Компания попала в SDN-лист (список лиц и компаний, с которыми гражданам и бизнесу в США запрещено иметь деловые связи и проводить финансовые операции. По факту на этот список ориентируются и в других странах, опасаясь испортить отношения с партнерами в Вашингтоне. — NEWS.ru). То есть нельзя выполнить даже старые контракты, которые были подписаны.

Акционеры «Арктик СПГ 2» должны были покупать СПГ пропорционально своей доле — 60% зафрахтовал НОВАТЭК, 20% — китайские CNPC и CNOOC, еще 10% — TotalEnergies и 10% — консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Причем отгрузки должны были проходить с СПГ-комплексов на Камчатке или в Мурманской области, которые тоже оказались под санкциями.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

— Вторая проблема, очевидно, заключается в том, как вывезти СПГ из России?

— Безусловно. На верфи «Звезда» было заказано 15 газовозов, но ни один из них пока не был сдан в эксплуатацию. Они строились в кооперации с Южной Кореей, и крупные узлы для первых газовозов поступали напрямую с корейских предприятий. В дальнейшем планировалось постоянно увеличивать локализацию. В 2022-м корейцы прекратили сотрудничество. По неофициальным данным, переговоры ведутся с китайскими компаниями, но в полной мере наладить сотрудничество пока не удалось.

Ходят разговоры, что первая партия произведенного СПГ будет погружена на «Кристоф де Маржери» — головной танкер «Совкомфлота», построенный в 2017-м в рамках проекта арктических газовозов для «Ямал СПГ». Это единственный танкер из 15 обслуживающих «Ямал СПГ» (работает с 2016-го), который принадлежит «Совкомфлоту».

Остальные принадлежат международным компаниям, у которых есть долгосрочные контракты на вывоз СПГ с «Ямал СПГ». Но в последние дни появилась информация о том, что «Кристоф де Маржери» едва ли будет задействован в перевозках продукции «Арктик СПГ 2».

Каким российским регионам нужен СПГ

— Куда денется уже произведенный и продолжающий производиться СПГ?

— Думаю, по старым контрактам (с китайскими и японскими партнерами, так как французы вышли из проекта еще весной 2022-го. — NEWS.ru) уже ничего не будет. Весь произведенный газ достанется НОВАТЭКу. Явно юрлицо «Арктик СПГ 2» будет просто на спотовом рынке продавать продукцию.

Первая очередь проекта не выйдет на годовой проектный уровень производства — на 6,6 млн тонн в год. Думаю, она не заработает в полную мощность именно из-за проблемы вывоза, причем не только из-за отсутствия необходимого количества газовозов.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Pres Завод по сжижению природного газа в сухом доке «НОВАТЭК-Мурманск»

— Если СПГ будет получать НОВАТЭК, у него также будут проблемы с вывозом?

— Пока непонятно. НОВАТЭК не находится в SDN-листе. Санкции были введены против компании еще в 2014–2015-х, но в основном они ограничивают возможности ее кредитования.

Если НОВАТЭК нарушит ограничения по SDN-листу, то не исключено, что в отношении компании ужесточат рестрикции. Она всегда стремилась быть глобальной и очень осторожно относится к санкционному режиму. По этой причине непонятно, как НОВАТЭК будет использовать полученный СПГ. Возможно, компания попытается выстроить длинную цепочку. Например, при отгрузке на танкер она продаст СПГ какому-нибудь созданному ею ООО, а отгружать на перевалочные хабы будет посредническая структура, которую также создаст НОВАТЭК...

Другой вопрос — испугаются ли потребители. Если будут забирать газ из перевалочных хабов, напомню, что они также находятся под жесткими санкциями. Вероятен вариант, что первая партия будет отгружена непосредственно покупателю.

— Мы все время говорим про ориентацию на экспорт. СПГ самой России не нужен?

— Если говорить о сжиженном газе с крупнотоннажного СПГ-завода, то мы его даже физически не сможем принять. Разве что на Камчатке — на полуострове сделали приемный терминал, им газа не хватает.

Но в целом в России такие большие объемы не нужны. На тех проектах, о которых идет речь, объемы исчисляются миллиардами кубов в год. А внутренняя потребность — максимум сотни миллионов. В центральной части России этот газ не нужен. Тут и без того переизбыток предложений и непонятно, куда девать даже те объемы, что есть на рынке.

Кроме того, в регионах строится ряд проектов малотоннажного СПГ, который будет использоваться для автономной газификации и заправки автотранспорта. Но это совсем другой формат, не имеющий отношения к таким крупным проектам, как «Ямал СПГ» или к заводу на Сахалине.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Порт Петропавловск-Камчатский

Сколько трубопроводного газа получит Европа из РФ

— Первая очередь «Арктик СПГ 2» запущена, несмотря на проблемы с газовыми турбинами. Их планировали заменить на электричество. Это уже сделано?

— Чтобы не было путаницы, немного предыстории. У НОВАТЭКа есть юрлица — «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2», а также «Арктик СПГ 3». Это компании, которые владеют разными месторождениями на Гыданском полуострове.

Утреннее месторождение («Арктик СПГ 2») — наиболее перспективное, с самыми большими запасами, поэтому этот проект решили реализовать первым. Он состоит из трех очередей. В рамках проекта должны быть собраны три железобетонные платформы, на которых будут построены заводы. На каждой платформе — по одной очереди сжижения, каждая из которых рассчитана на 6,6 млн тонн мощности.

К настоящему времени была полностью собрана одна платформа. Ее перевезли на Гыдан, закрепили, подали газ, и сжижение началось. Но отгрузить газ некуда.

— Тогда при чем здесь электричество с материка?

— На платформе есть разные модули — сжижения газа, его очистки, подготовки и т. д. Чтобы работал модуль сжижения, предполагалось ставить газовые турбины.

Газовые турбины успели завезти, но потом компания Baker Hughes отказалась поставлять это оборудование. По этой причине собственники проекта решили строить вторую и третью очереди вместо турбин на электроприводах. Для этого нужна отдельная электростанция, но уже на берегу. Насколько я понимаю, ее уже построили, но не ввели в эксплуатацию, поскольку пока это делать не нужно. Электростанция необходима для работы второй и третьей очереди «Арктик СПГ 2».

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press Газовая турбина Baker Hughes

— Мы не можем построить такие турбины?

— Если бы это был классический завод на суше, было бы проще. А для этого проекта нужны турбины большей мощности и меньшего размера, чем есть у нас.

В общем, решили построить электростанцию на берегу. Такое же решение было предложено для нового завода СПГ в Мурманске. Можно сказать, что теперь для производства СПГ важнее строить не там, где газ, а там, где дешевое электричество.

— Получается, Россия создала амбициозные дорогостоящие проекты, которые фактически не работают?

— Пока что да. Речь идет о проекте «Арктик СПГ 2». Пока неясно, что это — задержка или заморозка.

Государство вкладывалось в сопутствующую инфраструктуру (строительство порта, причальных стенок и т. д.), но все остальное — это частные инвестиции, НОВАТЭК, французы, китайцы, а также японцы. Проекту были предоставлены большие налоговые льготы на 12 лет. В данном случае сложно сказать, насколько пострадало само государство.

— Но есть одна бесспорная составляющая — поступления в бюджет от газового сектора рискуют упасть.

— Основной период перестроения газового сектора был в 2022-м. В первом полугодии еще много качали и продавали задорого, во втором еще были высокие цены, но ежесуточные объемы по поставкам в Европу установились такие же, как и сейчас. Весь 2023-й был фактически неизменным.

Сейчас мы качаем в Европу столько трубопроводного газа, сколько начали качать с сентября 2022-го. Объемы остались маленькие — примерно 27–28 млрд кубометров в год. Соответственно, экспортная пошлина, которую платит «Газпром», сейчас в разы меньше, чем раньше.

Но газ всегда давал меньше доходов в бюджет, чем нефть.

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