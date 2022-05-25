Корейская верфь отказалась строить танкеры для «Арктик СПГ-2»

Танкер для сжиженного газа / Фото Shutterstock

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) отказалась от строительства трёх СПГ-танкеров по заказу «Совкомфлота» для проекта «Арктик СПГ-2». В качестве причины такого решения называется просрочка платежа со стороны судоходной компании, пишет «Коммерсант».

В связи с тем, что платёж судовладельца за строительство одного танкера СПГ не произведён в установленные сроки, мы уведомили компанию о расторжении контракта для защиты наших прав, — цитирует издание сообщение DSME.

Контракт на строительство судов был заключён в 2020 году, его стоимость составила $872 млн за три танкера. Предполагалось, что они будут сданы верфью в феврале, апреле и июле 2023 года. «Совкомфлот» не смог произвести платёж вовремя за один танкер, но корейская компания решила полностью оказаться от договора.

Предполагается, что трудности с проведением платежа у «Совкомфлота» возникли из-за санкций, введённых Западом в связи с событиями на Украине. В самой компании ситуацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что «Совкомфлот» продал более трёх десятков танкеров для покрытия долгов перед иностранным банками. По состоянию на середину мая сумма задолженности компании снизилась с $3 млрд до $1,7 млрд. При этом у неё осталось 111 судов. По данным зарубежных СМИ, «Совкомфлот» планирует продать треть своих судов для погашения кредитов.