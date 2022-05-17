«Совкомфлот» продал ещё 23 судна, чтобы покрыть кредитный долг

Фото Filip Novikov/Russian Look/Global Look Press

Российский судоходный гигант «Совкомфлот» продолжает распродавать суда, чтобы покрыть кредитный долг. Компания избавилась от 23 танкеров и теперь её задолженность составляет $1,7 млрд, пишет РИА Новости. В распоряжении «Совкомфлота» осталось 111 судов (по состоянию на 5 мая их было 121). Отечественная компания входит в число мировых лидеров в области транспортировки нефти и газа.

В результате предпринятых действий количество судов в составе флота общества составило 111 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с $3 млрд до $1,7 млрд, — сказано в сообщении.

Ранее The Wall Street Journal узнал, что «Совкомфлот» был вынужден распродать свои суда покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы погасить кредиты перед западными банками. В издании отметили, что российская компания находится под санкциями США и Великобритании с 24 февраля.

Ранее журналисты из Lloyd's List узнали, что российская компания «Совкомфлот» планирует продать треть судов покупателям из Дубая и Китая на фоне санкционных ограничений. В издании подчеркнули, что путём продажи танкеров судоходный гигант рассчитывает погасить западные кредиты.