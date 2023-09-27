В Норвегии раскрыли число взрывов на «Северных потоках» Guardian: норвежские сейсмологи заявили о четырех взрывах на «Северных потоках»

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Четыре взрыва произошли на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, сообщили специалисты Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, передает The Guardian. Ранее считалось, что их было всего два.

Первый взрыв на «Северном потоке — 2» произошел в 02:03:24 по местному времени, второй взрыв произошел на «Северном потоке» в 19:03:50 по местному времени, — говорится в материале.

Однако, по мнению сейсмологов, был третий — через семь секунд после второго взрыва, а четвертый — еще через девять секунд. Сейсмологи не исключили, что взрывов могло быть еще больше.

При этом второй и третий взрывы произошли в 220 м друг от друга, а четвертый — в нескольких километрах к юго-западу от второго. Более того, сейсмологи допускают, что взрывов могло быть еще больше.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» был связан не с Украиной, а с Германией. В своей статье на Substack он отметил, что таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин. При этом канцлер Германии Олаф Шольц изначально знал о планах по подрыву трубопровода. Белый дом же опасался, что президент России Владимир Путин собирался взять под контроль Германию, а затем и Польшу.