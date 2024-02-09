Россия стала продавать меньше газа: сколько недополучит бюджет

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Антироссийские санкции и политика ЕС по отказу от российских энергоносителей привели к падению экспорта российского газа по трубопроводам. В 2023 году он сократился на 29,9%. Хотя экспорт сжиженного газа и нефти при этом упал не так сильно. NEWS.ru рассказывает, какими последствиями это грозит бюджету и стоит ли переживать за будущие поставки энергоносителей.

Как сократился экспорт российского газа в 2023 году

Экспорт российского газа по трубопроводам упал на 29,9%, с 142,1 млрд кубометров в 2022 году до 99,6 млрд кубометров в 2023-м. Это следует из презентации вице-премьера Александра Новака, курирующего нефтегазовую отрасль, к выступлению в Совете Федерации.

При этом экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом сократился не столь существенно — на 1,9% — с 46,3 млрд до 45,4 млрд кубометров.

Для сравнения: до 2022 года (до СВО) Россия стабильно отправляла на экспорт свыше 200 млрд кубометров газа ежегодно.

Почему падает экспорт газа

Европейский рынок оказался частично закрытым для «Газпрома» из-за перекрытых и выведенных из строя газопроводов. В 2022 году сократилась прокачка по «Северному потоку», которая приостановилась на неопределенный срок осенью (в сентябре 2022 года он был взорван). При этом ряд европейских стран (в их числе Нидерланды, Дания, Болгария, Финляндия) отказались платить за газ в рублях, чего потребовала Россия в ответ на западные санкции.

Сейчас поставки российского газа в страны Европы осуществляются только через Украину и Турцию (по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток»). Прокачка по «Северному потоку — 1» и трубопроводу «Ямал — Европа» остановлена, а новый экспортный газопровод «Северный поток — 2» так и не был запущен.

Россия также поставляет газ в Турцию по второй нитке «Турецкого потока» и по газопроводу «Голубой поток», а в Китай — по «Силе Сибири». Но поставки по этим направлениям не могут компенсировать «выпавшие» объемы, ранее направлявшиеся европейским потребителям, отмечали ранее аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры».

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Как сократился экспорт нефти в 2023 году

Экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн тонн, это на 3,3% меньше, чем годом ранее (242,2 млн тонн). Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году сократилась на 0,9%, до 530,6 млн тонн, следует из данных, представленных Новаком.

Полных данных об объемах экспорта нефтепродуктов в 2023 году пока нет. Но первичная переработка нефти, напротив, увеличилась на 1,2%, до 275 млн тонн. В 2022 году этот показатель составлял 271,9 млн тонн. Производство бензина выросло на 3,1% по сравнению с предыдущим годом — до 43,9 млн тонн, дизельного топлива — на 3,5%, до 88,1 млн тонн.

Как это отразилось на поступлениях в бюджет

По данным Минфина, доходы РФ от нефти и газа упали в прошлом году на 23,9% (по сравнению с 2022-м), до 8,82 трлн рублей. В ведомстве это связывают с высокой базой сравнения предыдущего года, снижением цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

Впрочем, в Минфине в этом не видят большой проблемы. «Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — указывается в материалах ведомства.

Как может сократиться экспорт энергоресурсов в 2024 году

Сам Новак в январе говорил, что ожидает рост экспорта газа по трубопроводам до 108 млрд кубометров (+11% к уровню 2023 года). Он пояснил, что этому будет способствовать постепенный выход газопровода «Сила Сибири», по которому идут поставки в Китай, на проектную мощность (38 млрд кубометров в год. — NEWS.ru).

По данным «Газпрома», в 2023 году экспорт по трубопроводу составил 22,7 млрд куб. м, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.

Экспорт СПГ из России, по прогнозам Новака, может вырасти на 14%, до 38 млн тонн.

По оценкам аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, экспорт СПГ в 2024 году составит порядка 37 млн тонн. При этом он допускает, что объемы экспорта трубопроводного российского газа через Турцию «восстановятся после снижения в 2023 году».

Что касается экспорта нефти, то в ноябре 2023 года ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи на первый квартал 2024 года, а Россия обязалась сокращать поставки на 500 тыс. баррелей в сутки до конца этого квартала, напоминает NEWS.ru эксперт.

Основное падение объемов экспорта трубопроводного газа в связи с внешними санкциями уже состоялось в 2023 году, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. Тем более что «Газпром» регулярно обновляет рекордные месячные максимумы объемов поставок природного газа в Китай по магистрали «Сила Сибири». Поэтому физический объем экспорта трубопроводного газа из РФ в текущем году может увеличиться, полагает собеседник NEWS.ru. Другое дело, что текущие поставки в Китай идут по более низким ценам в сравнении с европейским рынком, признает он.

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Грозит ли это новыми проблемами бюджету

«Если цены на нефть и газ в текущем году останутся низкими, это, безусловно, будет оказывать давление на нефтегазовые доходы бюджета», — рассуждает Дудченко. По плану Минфина, нефтегазовые доходы могут вырасти в 2024 году почти на 30% — с 8,86 трлн до 11,5 трлн рублей.

Потери российского бюджета неизбежны в условиях переориентирования интересов экономики на Восток с Запада, говорит NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Если товарные логистические цепочки перестроить относительно несложно — для этого нужны контрагенты и транспортная инфраструктура — то для трубопроводного газа вернуть показатели хотя бы двухлетней давности будет делом трудным», — рассуждает эксперт.

По его словам, трубопроводная инфраструктура, ведущая в Европу, выстраивалась десятилетиями. Финансовые потери от неиспользования этих труб неизбежны, это негибкий ресурс. Шнейдерман сомневается, что доходы от нефти и газа вырастут в этом году на 30%, как на то рассчитывает Минфин. В любом случае придется наращивать экспорт в сторону нейтральных и дружественных стран, считает он.

«Ситуация с динамикой нефтегазовых доходов вполне прогнозируема, так что она не станет катастрофой для бюджета», — уверен Манжос. Госказна пополнится в нужной степени благодаря внутренним заимствованиям и другим мерам, а также за счет чрезвычайных решений, по аналогии с налогом на сверхприбыль, допускает он.

Тем не менее закончим тем, с чего начали. Но с кратким уточнением. Экспорт трубопроводного газа сократился не просто на треть по сравнению с прошлым годом. А минимум вдвое — по сравнению с 2021-м.

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