Экспорт газа из России в Китай за год подорожал на 61,7%

Фото: gazprom

Экспорт газа по трубопроводу из России в Китай в 2023 году в стоимостном выражении вырос на 61,7% по сравнению с позапрошлым годом, достигнув $6,4 млрд, сообщает пресс-служба Главного таможенного управления Китая. Там отметили, что Россия занимает второе место по этому показателю.

На первом месте, согласно данным ведомства, стоит Туркмения ($9,6 млрд). На третьем — Мьянма ($1,4 млрд).

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поставки газа в Китай в 2023 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2022-м. Он подчеркнул, что в 2025 году компания собирается выполнить контрактные обязательства и доставить в Китай 38 миллиардов кубических метров газа.

До этого Главное таможенное управление Китая заявило, что Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР. Стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд — на 3,5% больше, чем в позапрошлом году. На втором месте по экспорту Саудовская Аравия (86 млн тонн), на третьем — Ирак (59 млн тонн).

Вице-премьер РФ Александр Новак также сообщил, что в 2023 году Россия сократила долю поставок нефти в Европу до 4–5%. До введения санкций на европейские страны приходилось 45–50% поставок.