Раскрыт уровень запасов газа в Европе Запасы газа в Европе составляют около 64%

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global look Press

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы в феврале находятся на рекордном уровне — около 64%, сообщает Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы. По информации ассоциации, сейчас в них находится 70,62 млрд кубометров. Прошлый сезон отбора газа из ПГХ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Суммарный отбор из ПХГ ЕС с начала отопительного сезона составляет более 43,5 млрд кубометров. При этом стоимость газа на европейской бирже опускалась ниже $250 за 1 тысячу кубометров впервые с апреля 2021 года.

Тем временем ТАСС отмечает, что «Газпром» продолжает подавать газ в Европу через Украину в объеме 41,2 млн кубометров в сутки. Поставки осуществляются через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Как сообщил журналистам представитель российской энергетической компании, Киев отклонил заявку на ГИС «Сохрановка».

В январе сообщалось, что запасы в подземных хранилищах газа Европы опустились ниже 75%. По информации Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на утро 28 января запас газа в подземных хранилищах составил около 81,2 млрд кубометров. В прошлом году заполненность европейских ПХГ на эту дату составляла 38,93%.