В Израиле блокируют счета граждан РФ: останутся ли россияне без денег РБК: банки Израиля начали блокировать счета граждан России

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Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян. Что об этом известно и могут ли граждане РФ с израильским гражданством остаться без средств?

Что случилось

Крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам. Такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября.

«На этой неделе пошли повальные блокировки. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — сообщил финансист, основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман РБК.

По его словам, о блокировке счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear, заявляют и сами клиенты.

Распространяются ли ограничения на россиян с израильским паспортом

Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть паспорт Израиля, на который и был открыт счет с ценными бумагами.

«Наличие израильского паспорта не помогает избежать сегрегации, если у человека есть российский паспорт», — подчеркнул финансист.

Что делать россиянам в Израиле при блокировке счета

Ойгман пояснил, что при таких обстоятельствах спасительным может оказаться паспорт одной из стран Европейского союза, но стопроцентных гарантий избежать ограничений он не дает.

«Каждый банк самостоятельно решает, при наличии каких европейских гражданств счета клиента не попадают под сегрегацию. При этом это решение не связано с указаниями Euroclear, а является бизнес-решением каждого банка», — уточняет финансист.

Он добавил, что речь в данном случае идет именно о гражданстве европейской страны, а не виде на жительство (ВНЖ).

«Может быть, позже израильские банки будут говорить про ВНЖ или ПМЖ», — предположил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смогут ли граждане РФ дальше инвестировать в Израиле

По словам Ойгмана, с сегрегированных счетов нельзя выводить и продавать ценные бумаги, однако есть возможность реализовывать купоны в случае, если объем таких операций не превысит €100 тыс. в год на один счет.

Это связано с тем, что ранее Европейских союз решил ограничить финансовые потоки из России, запретив европейским банкам принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной свыше €100 тыс.

В каких еще странах действуют подобные ограничения в отношении россиян

В апреле текущего года Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила местным брокерам о необходимости принудительно отделить счета граждан России и Белоруссии от счетов иных клиентов на брокерском обслуживании.

В августе счета россиян с европейскими и американскими ценными бумагами сегрегировал второй по размеру банк ОАЭ Emirates NBD по требованию люксембургского депозитария Clearstream. Ряду российских инвесторов удалось разблокировать часть активов на инвестиционных счетах в Emirates NBD и вывести их из банка.

Как уточнил РБК юрист Uppercase Legal Тамрин Дарбаков, у нескольких клиентов получилось разблокировать денежные средства на инвестиционных счетах с помощью получения лицензий от европейских регуляторов.

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru, комментируя блокировки счетов россиян в ОАЭ, заявил, что Запад «прогнул» под себя Абу-Даби. По его словам, это плохо как для России, так и для самих Эмиратов.

«Теперь наши деньги оттуда уйдут, история с МТС Банком была первым звонком, теперь вот второй», — констатировал эксперт.

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