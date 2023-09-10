В банке Сербии на всеобщее обозрение выложили копии паспортов россиян В Райффайзенбанке в Сербии выложили копии паспортов РФ, которые видно прохожим

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сотрудники одного из отделений Райффайзенбанка в сербском Белграде положили копии паспортов граждан РФ на подоконник, в результате с данными россиян могут ознакомиться все желающие прохожие, сообщает РИА Новости. Видео с документами было опубликовано в социальных сетях.

По данным агентства, копии паспортов до сих пор остаются на подоконнике банка, они размещены в пластиковых ладейках для документов. Отделение банка расположено в историческом центре города, на улице Цара Душана, 78.

Райффайзенбанк в настоящее время остается одним из самых доступных для открытия счета россиянами. После введение западных санкций из-за начала спецоперации на Украине многие банки Сербии стали отказывать гражданам РФ в подобной опции, особенно при отсутствии временной регистрации с правом на работу и проживание. Издание сообщило об отправке запроса банку относительно ситуации с паспортами.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк принял решение ввести комиссию за входящие переводы в долларах для российских клиентов. Такая мера вступила в силу с 1 сентября. Размер комиссии составит 50% от суммы перевода. При этом минимальный размер комиссии составит $1000. Решение было принято в связи с необходимостью ограничить количество входящих переводов в долларах США на фоне изменения рыночных условий. Клиентам, желающим получать переводы без высокой комиссии, рекомендовано использовать другие способы получения платежа.