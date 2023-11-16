Израильские банки начали ограничивать счета россиян

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Израильские банки стали ограничивать операции по счетам, связанным с ценными бумагами российских граждан, даже при наличии у них израильского паспорта, пишет РБК. Это решение приняли после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

Крупнейшие израильские банки получили предписание бельгийского депозитария Euroclear. В соответствии с документом они начали сегрегировать (обособлять) счета, которые принадлежат россиянам и налоговым резидентам из РФ, — заявил основатель финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

Президент израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц подтвердил, что указание Euroclear начало действовать с 13 ноября. Блокировки счетов российских активов с помощью Euroclear стали массовыми на текущей неделе. Ойгман также предупредил, что к подобным ограничениям могут присоединиться службы Люксембурга, включая Clearstream.

Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Этим физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС. Кроме того, в случае обнаружения их активов, средства будут заморожены. Также в перечень новых ограничений могут включить запрет гражданам России работать в европейских компаниях, занимающихся криптоактивами.