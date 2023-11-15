Стали известны новые подробности 12-го пакета санкций Евросоюза против РФ Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц

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Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине, сообщило агентство Reuters. При этом конкретный список новых фигурантов для рестрикций не приводится.

Со ссылкой на европейских дипломатов агентство добавляет, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС. Кроме того, в случае обнаружения их активов, средства будут заморожены.

В перечень новых ограничений также могут включить запрет гражданам России работать в европейских компаниях, занимающихся криптоактивами. Кроме того, от компаний на территории ЕС, принадлежащих гражданам РФ, могут потребовать переноса активов. Брюссель также намеревается добиваться от экспортеров включать в договоры пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных видов продукции.

Страны — члены содружества могут включить в список пункт о запрете поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников. Предлагается ужесточить контроль за поставками российской нефти, так как в процессе транспортировки в открытом море ее можно перелить на другой танкер и таким образом скрыть место ее добычи.