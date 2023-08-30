Криптобиржи Binance и OKX ввели ограничения для россиян: что еще доступно И на кого в первую очередь повлияют новые меры криптоплощадок

Фото: shutterstock.com

В последние дни сразу несколько криптобирж ограничили работу с россиянами. Так, самая популярная криптоплощадка Binance сначала запретила операции во всех валютах, кроме рублей, а затем и вовсе допустила уход из России. Позже криптобиржи OKX, Bybit и KuCoin отказались от операций с картами российских подсанкционных банков. Какие возможности остаются у соотечественников для использования криптокошельков и по кому эти санкции ударили сильнее всего, расскажет NEWS.ru.

Что сделали в Binance

26 августа криптобиржа Binance ограничила россиян в P2P-торгах (англ. peer-to-peer, «от пользователя пользователю». — NEWS.ru) любой классической валютой, кроме рубля. Мера коснулась клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) в России, писало издание о финансах Frank Media.

Один из россиян сообщил журналистам, что лишился опции P2P-операций в отличных от рубля валютах. Еще несколько человек, прошедших верификацию в нашей стране, подтвердили, что не могут совершать сделки в рублях. Это интригует на фоне того, что еще в апреле криптобиржа, напротив, отменила ограничение на хранение россиянами больше €10 тыс. на кошельках. Напомним, такие меры были введены весной 2022 года из-за санкций. В пресс-службе площадки тогда сообщили, что они по-прежнему соблюдают санкции. И в том же месяце Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт.

Но теперь все снова ужесточается. Ведь незадолго до этого The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg сообщили, что Минюст США расследует возможные нарушения санкций против России со стороны биржи, а именно случаи переводов россиянами денег. В результате 28 августа WSJ со ссылкой на представителя Binance написал, что площадка сейчас обсуждает «все варианты», в том числе прекращение работы в России.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что предприняла биржа OKX

Другие биржи, возможно, опасаясь расследований Минюста США, тоже предприняли меры и стали более активно следовать санкциям. Так, 28 августа стало известно, что на P2P-платформе криптобиржи OKX в качестве средств оплаты больше нельзя выбрать карты «Сбера», Альфа-Банка и «Тинькофф».

Напомним, первые два банка еще с апреля прошлого года, а «Тинькофф» с июля этого года находятся под самыми жесткими американскими санкциями. Они предусматривают не только заморозку любых активов банков за рубежом. Американским гражданам и компаниям нельзя взаимодействовать с этими банками и их дочерними структурами. То есть и американским криптобиржам по логике это тоже делать нельзя.

Правда, еще через день OKX и вовсе запретила совершать сделки с использованием российского рубля на P2P-платформе.

«Пользователям в России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами. Мы понимаем, что это может повлиять на ваши торговые предпочтения, и приносим извинения за возможные неудобства», — отмечается в сообщении.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что произошло на бирже Bybit

При этом еще 25 августа пользователи криптобиржи Bybit сообщили о проблеме, аналогичной той, что возникла у россиян на площадке OKX. То есть на P2P-платформе Bybit пропала возможность покупать и продавать криптовалюту за рубли с помощью карт «Тинькофф» и Сбербанка. Банки не удалили из списка способов оплаты, но сделки с ними не проводятся. Любопытно, что головной офис биржи находится вовсе не на Западе, а в Объединенных Арабских Эмиратах — в Дубае.

Впрочем, стоит отметить, что часто далеко не только западные компании стараются соблюдать санкции. В апреле этого года в тех же ОАЭ второй крупнейший банк, ENBD, начал блокировать инвестиционные счета россиян. Их активы переводили на отдельные сегрегированные счета. При этом вывести средства на собственный счет россияне не могли. Как объяснял Forbes банкир, знакомый с ситуацией, ENBD, как и часть европейских и швейцарских банков, которые пользуются услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, должен выполнять их требования. При этом он подчеркнул, что другие банки могут последовать примеру ENBD и также начать блокировать российские счета.

Как повела себя биржа KuCoin

И буквально вчера уже знакомым образом повела себя биржа KuCoin. С P2P-платформ удалили российские банки «Сбер», «Тинькофф» и другие, в отношении которых введены санкции.

«Использование счетов Тинькофф Банка и/или Сбербанка для приема фиатной (обычной. — NEWS.ru) валюты на платформе не допускается. В случае обнаружения любой активности, связанной с P2P-транзакциями этих двух банков, KuCoin приостановит действие аккаунта клиента», — говорится в рассылке биржи для пользователей, текст из которой приводит «РБК-Крипто».

Фото: shutterstock.com

Что все еще можно делать на этих биржах

Тем не менее все эти ограничения не означают полного прекращения работы с россиянами. К примеру, на KuCoin после введения ограничений, по последней информации, оставалась возможность купить или продать криптовалюту за рубли с помощью банковского перевода из неподсанкционных банков или системы денежных переводов (например, QIWI или WebMoney).

А на OKX, по крайней мере, до того, как они отказались от рублей на P2P-платформе, тоже можно было использовать карты неподсанкционных банков, в том числе Райффайзенбанка, «Юникредита», Почта Банка, банка «Русский Стандарт». И там даже был попавший под американские санкции банк ПСБ. Кроме того, доступными оставались сервисы Revolut, WebMoney, QIWI (хотя у последнего сейчас тоже проблемы) и другие.

Таким образом, возможности для переводов денег и покупки криптовалюты на этих или других площадках найти еще можно. Особенно с картами Райффайзенбанка (входит в австрийскую группу компаний и вряд ли будет подвержен санкциями) и Газпромбанка (через этот банк Запад до сих пор платит России за газ, поэтому ему санкции тоже пока не грозят).

По кому ударили ограничения

Как объясняет NEWS.ru аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов, сильнее всего повлиять на россиян могут ограничения на работу не только с рублем, но и с иностранной валютой. Ведь многие использовали криптобиржи для покупки иностранной валюты, что значительно упрощало переводы денег за рубеж. К примеру, клиент биржи покупал за рубли криптовалюту, а затем продавал ее за доллары и евро и выводил последние за границу. Это касается в том числе релокантов.

«Пока большая часть крупных криптобирж такие ограничения не вводила. Пользователи этой функции просто уйдут на биржи, где таких ограничений нет», — говорит эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Он также отметил, что для операций с крупными суммами P2P-платформы используются крайне редко, так как крупные обмены криптовалют на обычные деньги в основном осуществляют с помощью наличных.

Раманинов резюмирует: все вышеуказанные биржи опасаются излишнего внимания к себе западных властей, поэтому и предприняли меры. Но в мире существует много площадок, которые не работают ни в Европе, ни в США и не зависят от их регуляторов, говорит он. В качестве примера он приводит основанную в Китае Huobi и глобальную биржу MEXC, зарегистрированные на Сейшелах.

Впрочем, NEWS.ru напоминает, что там же зарегистрирована и KuCoin, а Bybit формально работает в Дубае. Поэтому от сюрпризов сегодня не застрахован никто.

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