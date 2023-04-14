«Запад прогнул Эмираты»: экономист о блокировке российских счетов в ОАЭ Финаналитик Разуваев: Запад прогнул ОАЭ, и теперь российские деньги уйдут оттуда

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Блокировка счетов россиян в Объединенных Арабских Эмиратах означает, что Запад «прогнул» под себя Абу-Даби, и это плохо как для России, так и для самих ОАЭ, заявил в беседе NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он также дал рекомендации россиянам, имеющим счета в ОАЭ, как поступить со своими средствами.

Теперь наши деньги оттуда уйдут, история с МТС Банком была первым звонком, теперь вот второй, — сказал эксперт.

По его мнению, россиянам деньги сейчас держать лучшего всего в своей стране. Например, приобрести на них голубые фишки, чтобы получать дивиденды от Газпромнефти, Тернефтегаза или Сбера.

Кроме фишек можно вложиться в монетарное золото, не зря оно дорожает, и с ним ничего не случится. В долгую — узкий рынок очень перспективен, — добавил специалист.

Что касается зарубежных инвестиций, то, по его словам, вариантами могут быть Китай, Азербайджан или Казахстан. Еще одним направлением может стать Турция, если там на выборах победит действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и в Стамбуле будет запущен центр Исламских финансов.

Ранее стало известно, что второй крупнейший банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета граждан России. По словам его представителя, ограничения введены из-за поступившей «директивы ЕС». При этом для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, исключений не предусмотрено.