В Госдуме решили освободить от НДФЛ выгоду от кредитных каникул

https://static.news.ru/photo/7a190ff6-9111-11ea-af71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер Александр Жуков, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлёв внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной в период кредитных каникул.

Законопроект размещён в базе данных Госдумы. В настоящее время не облагается налогом выгода, полученная от экономии на процентах в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Это касалось только физлиц и только тех обязательств, которые обеспечены ипотекой. При этом в апреле был принят закон, который предусматривает предоставление аналогичной льготы физическим лицам и индивидуальным предпринимателям с кредитными договорами как обеспеченными, так и не обеспеченными ипотекой.

Авторы законопроекта указывают, что предоставление льготного периода при урегулировании долга является очевидной мерой поддержки для заёмщиков, попавших в трудную ситуацию. В связи с этим они предлагают «распространить действие положений девятого абзаца подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса РФ, на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством РФ, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой». Авторы заявляют, что принятие законопроекта станет особенно актуальным в сложной экономической ситуации. Предполагается, что закон будет применяться в отношении доходов, полученных с начала 2020 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правления Сбербанка Герман Греф оценил расходы российских банков на реализацию программы кредитных каникул в 160 млрд рублей.