В ЦБ допустили новые повышения ключевой ставки в ближайшее время

На ближайших заседаниях совета директоров ЦБ могут принять решение ещё об одном или нескольких повышениях ключевой ставки, о её снижении можно будет говорить лишь при условии устойчивого замедления инфляции. Об этом на Международном банковском форуме в Сочи заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Её слова приводит «Интерфакс».

Набиуллина заявила , что российская экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдёт к более плавному развитию. Однако ключевая ставка вернётся к нейтральному уровню не раньше, чем можно будет говорить об устойчивом замедлении инфляции. А её снижение может произойти только после снижения инфляционных ожиданий и повышения интереса людей к сбережениям.

Маловероятно, что это произойдёт раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам, — заявила Набиуллина, уточнив, что эти ставки только начали расти.

Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что предыдущие понижения ключевой ставки были связаны с необходимостью сдержать падение экономики в условиях пандемии коронавируса. Сейчас же речь идёт о восстановлении экономики до допандемийного уровня, и в этих условиях Центробанк повышает ставку до уровня текущей и прогнозируемой инфляции. Поэтому необходимо ждать, когда ставка выйдет на равновесный уровень, после чего можно ожидать снижения инфляции и ставки ЦБ в середине или третьем квартале 2022 года. А устойчивый рост ВВП будет сопровождаться ростом реальных доходов населения.