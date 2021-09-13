Глава банка «Открытие» предрёк увеличение доходов россиян с ростом ВВП

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК рассказал о причинах роста ключевой ставки, оценил положение дел в российской экономике и заявил о растущем интересе россиян к фондовым рынкам. Он также подчеркнул, что устойчивый рост ВВП будет сопровождаться ростом реальных доходов населения.

Комментируя повышение ключевой ставки, он уточнил , что предыдущие её понижения были связаны с необходимостью сдержать падение экономики в условиях пандемии коронавируса. Сейчас же речь идёт о восстановлении экономики до допандемийного уровня, и в этих условиях Центробанк повышает ставку до уровня текущей и прогнозируемой инфляции. Поэтому необходимо ждать, когда ставка выйдет на равновесный уровень, после чего можно ожидать снижения инфляции и ставки ЦБ. По его мнению, это произойдёт в середине или третьем квартале 2022 года.

Задорнов также предположил, что рост этого года составит около 4% ВВП, тогда как с 2010 по 2019 год этот показатель в среднем составлял 1% в год. Он напомнил, что правительство и президент не раз говорили о ежегодном росте в 3–3,5% минимум, однако для этого необходимо менять целый ряд базовых направлений в работе правительства, также необходим принципиально другой уровень инвестиций. Он подчеркнул, что устойчивый рост ВВП будет сопровождаться ростом реальных доходов населения.

Если взять текущий год, рост инвестиций в первые два квартала на уровне 7% — очень хороший для России рост. Вопрос, будет ли он устойчивым. Увидим в 2022 году, — заявил Задорнов.

Он также коснулся отрицательных факторов экономического роста, к числу которых отнёс сформировавшуюся демографическую яму и отток трудовых мигрантов, а также отсутствие перелома в притоке инвестиций и технологий из-за границы. К положительным факторам он отнёс изменение поведения россиян в 2020–2021 годах, связанное с развитием внутреннего туризма и ростом расходов на крупные потребительские покупки, от которых россияне ранее отказывались ради путешествий за границу.

Кроме того, многие россияне заинтересовались вложением средств в фондовые рынки и инвестиции, поддерживая тем самым определённый уровень инвестиций в экономику. По словам Задорнова, рост фондового рынка позволяет частным инвесторам заработать больше, чем при размещении денег на депозитах.

Ранее министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что ВВП России по итогам 2021 года может вырасти на 4,2%. Об этом говорит всплеск цен на сырьевые товары и признаки восстановления российской экономики, что «отзывается в бюджете» и приносит дополнительные доходы. Кроме того, меняется структура потребительского спроса, что связано с интересом к российским товарам и вызывает рост производства.