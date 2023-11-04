У Китая проблемы в экономике: справится ли он, как это угрожает России Экономист Нечаев: в случае кризиса КНР сократит закупки энергоресурсов из РФ

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Все последние месяцы журналисты и эксперты обсуждают кризис в Китае. Если вкратце, в Поднебесной сильно упал спрос на недвижимость, и это может привести к спаду экономического роста. Но можно ли назвать это кризисом на самом деле, как ситуация будет развиваться дальше и чем это угрожает экономике России? На все эти вопросы попытался ответить NEWS.ru.

Что происходит с рынком недвижимости Китая

Начиная с лета в медиасообществе и среди экспертов говорят о «кризисе в Китае». Эта тема очень популярна, ведь после начала спецоперации на Украине Россия переключила значительную часть своих поставок нефти, золота и других ресурсов с Западной Европы на готовый платить заметно меньшие деньги Китай (изначально в 2022-м Китаю предоставлялись скидки в 10–30% на самые разные товары).

Что же случилось в Поднебесной? В последние годы там нарастали проблемы в секторе недвижимости. Региональные власти КНР зарабатывали деньги на сдаче застройщикам земли в аренду, застройщики брали большие кредиты на строительство жилья и продавали его. В результате китайская экономика росла очень быстро. Но затем период высокого спроса на квартиры сменился переизбытком предложения. Появились шутки о том, что в стране построили жилья «еще на один Китай». В результате в 2021 году власти КНР ограничили выдачу кредитов девелоперам, но большие строительные компании нарушали эти ограничения и все равно оказывались закредитованными. А после спада спроса на жилье стоимость недвижимости, которую многие покупали не только ради проживания, но и в инвестиционных целях, тоже начала падать.

Как итог, в сентябре 2021 года долги крупнейшей китайской строительной компании China Evergrande Group достигли $305 млрд, а акции компании на Гонконгской фондовой бирже начали терять в цене. В результате компания объявила дефолт. А уже в августе 2023-го Evergrande Group подала заявление в нью-йоркский суд о банкротстве и защите от кредиторов в США, а в самом Китае были задержаны несколько топ-менеджеров компании. Затем в конце октября этого года о дефолте по своим облигациям объявил китайский девелопер Country Garden — он не смог выплатить деньги инвесторам. Его общая задолженность составляет $187 млрд.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ударило это и по региональным властям, которые зарабатывали деньги на сдаче земель застройщикам в аренду. Эксперты теперь опасаются, что часть администраций в тех или иных провинциях просто не смогут исполнять часть своих функций из-за проблем с деньгами.

Какие еще проблемы есть у Китая

Также по итогам второго квартала 2023 года стало известно, что каждый пятый житель КНР (21,3%) в возрасте от 16 до 24 лет не может найти работу. Как объяснил NEWS.ru заведующий сектором экономики и политики Китая в ИМЭМО РАН Сергей Луконин, это произошло потому, что до пандемии коронавируса из китайских вузов ежегодно выпускалось определенное число специалистов, но на время локдауна они продолжили учебу, и поэтому после снятия ограничений выпускников стало в несколько раз больше. Впрочем, Луконин ожидает, что эта проблема разрешится сама собой в течение 2–3 лет.

Другая проблема — это старение населения. Благодаря тому, что в Китае с 1979 до 2016 год, пусть и с исключениями, проводилась политика «одна семья — один ребенок», средний возраст китайцев начал довольно быстро расти. А это приводит еще к трем проблемам: старики потребляют меньше и тем самым меньше стимулируют экономический рост; нагрузка на пенсионную систему растет; из-за проблем в пенсионной системе обычные семьи из родителей и детей должны содержать также и стариков с обеих сторон. А это опять же бьет по покупательной способности людей.

Третья большая проблема, говорит Луконин, это торгово-экономическая война Китая и США (две страны обкладывают товары друг друга высокими пошлинами с 2018 года из-за обвинений США в краже Китаем американских технологий) и возможные ограничения, которые может ввести против Китая Евросоюз за связи с Россией. И по итогу 2022 года главными партнерами Китая стали страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ударит ли кризис в Китае по российской торговле

В связи с тем, что Россия переориентировалась с Евросоюза на Китай в продаже нефти, золота и других товаров, встает вопрос: если кризис в КНР усугубится, что будет с экспортом и доходами бюджета РФ? Но Луконин считает, что опасения на эту тему преувеличены и в Китае как такого кризиса, то есть резкого сокращения основных социально-экономических показателей, нет. И даже если в Поднебесной немного спадут темпы роста ВВП, это огромная экономика, которая с готовностью потребит российские ресурсы.

В том, что экономика ККР пока еще страдает не сильно, с коллегой согласен и экс-министр экономики России Андрей Нечаев. В то же время он заявил NEWS.ru, что Россия из-за санкций сильно зависит от соседа. И если кризис перекинется из сектора недвижимости на другие сферы, Китай все же может сократить закупки российских энергоресурсов. И это будет очень болезненно для России, потому что новых рынков для сбыта ресурсов у нашей страны нет. А это касается не только нефти, нефтепродуктов и золота, но и газа, и минеральных удобрений.

Экономист компании Bit River Андрей Лобода в беседе с NEWS.ru также отмечает, что спад в экономическом росте Китая для России прежде всего чреват падением спроса на российское сырье и энергоресурсы. «В условиях эмбарго стран Запада отказ Китая от покупки российских нефти и газа стал бы очень серьезной проблемой для российской экономики. Но если в будущем экономические проблемы Китая будут вызваны каким-либо мировым кризисом или новой пандемией, то цены на нефть и газ упадут. А по низким ценам Китай может даже увеличить закупки нефти и газа у России», — заметил он.

Проблемы Китая могут сказаться на российском экспорте, подтверждает NEWS.ru и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. С другой стороны, это может подтолкнуть Россию к поиску новых рынков сбыта своей продукции.

В Китае пока нет признаков масштабного кризиса, и в целом с кризисами страна раньше справлялась достаточно успешно, говорит NEWS.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но если такой кризис там все-таки наступит, это ударит по экономике России сильнее, чем было до санкций, когда наш экспорт был распределен между большим числом стран.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Станет ли Китай меньше делиться технологиями с Россией

Другие опасения по поводу кризиса в Китае связаны с тем, что из-за экономических проблем КНР будет меньше развивать высокие технологии и делиться ими с Россией. Но дело в том, говорит Луконин, что Поднебесная и так не стремится этого делать. Важную техническую документацию и права производства проводников и технологий связи Китай передавать России не будет, потому что сам хочет стать технологическим гигантом, считает эксперт.

В свою очередь, Нечаев отмечает, что товарооборот КНР с США ($690,59 млрд в денежном выражении в 2022 году) гораздо больше, чем у Китая с Россией ($190,3 млрд). И если западные страны в будущем поставят Китай перед выбором, с кем торговать, КНР, скорее всего, предпочтет именно Штаты.

Беленькая в разговоре с NEWS.ru также отмечает: на днях Китай и США договорились совместно работать над организацией встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско. А попытки смягчить противоречия между двумя странами могут потребовать от КНР уступок в пользу Штатов в соблюдении санкций против России. И это может ударить по передаче России «чувствительных технологий», резюмирует эксперт.

В подготовке материала также принимали участие аналитики компании «БКС Мин инвестиций».

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